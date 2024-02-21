Marmara Denizi'nde kayıp gemi arama çalışmaları devam ediyor

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan Batuhan A. isimli gemide kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. 572 personelin katıldığı çalışmalar havadan, karadan, denizden devam ediyor.

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 4 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Dün ise SAS komandoları yaptığı dalış sonrası gemi batarken eşine video gönderen Mustafa Tutuk'un cansız bedenine ulaştı.

Batuhan A. gemisindeki aramalar, 7. gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 572 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı.

SAS komandoları dahil toplam 30 dalgıç destek veriyor

Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıçta destek veriyor.

Toplam 30 dalgıç bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Karacabey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlarda bulunan yaklaşık 13 balıkçı teknesi kendilerine verilen bölgede kıyıdan 3,5 mil açıkta arama-tarama çalışmaları yaparak destek veriyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ile AFAD, sahil kesimlerinde dürbünler ile arama çalışmaları yapıyor. - BURSA