Tekirdağ'da pelikanların göçü böyle görüntülendi

Tekirdağ'da pelikanların göçü böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde göç eden pelikanlar dron ile böyle görüntülendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere'de gökyüzünde uçan yüzlerce pelikan dron ile havadan görüntülendi. Marmara Denizi üzerinde zaman zaman dans edercesine ilerleyen pelikanlar bölgede geziye çıkan vatandaşlarında ilgisini çekti. Pelikanların mavi ile yeşilin buluştuğu Uçmakdere'deki uçuşu muhteşem görüntülere sahne oldu.

Bölgede geziye çıkan vatandaşlar, pelikanların uçuşunu dron ile havadan görüntüledi. Pelikanlar bir süre sonra gözlerden ırak oldu.