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Marmara Denizi'nde batan gemide arama çalışmaları devam ediyor

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Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. Dalgıçlar, geminin makine dairesinde arama çalışmalarına başladı.

Dalgıçlar 9'uncu dalışlarını gerçekleştirdi, makine dairesinde aramalar başlatıldı

BURSA - Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan Batuhan A isimli gemide kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. Vali Mahmut Demirtaş kriz merkezine gelerek mürettebatın yakınlarına bilgi verdi. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, 9. dalışlarını gerçekleştirerek geminin makine dairesinde arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.

5 gün önce Marmara Denizi'nin açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 2 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Batuhan A gemisindeki aramalar, 5. gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 573 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Karacabey'in Kurşunlu Mahallesi'nde gelerek ailelere bilgi verdi.

Öte yandan, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçların 9'uncu dalışlarını gerçekleştirdiklerini ve geminin makine dairesine kadar indikleri öğrenilirken arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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