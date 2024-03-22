Üye Girişi
Haberler

TPAO'ya Marmara Denizi'nde petrol arama ruhsatı verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Marmara Denizi'ndeki 3 ayrı bölge için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Tekirdağ il sınırlarındaki 13 bin 149 hektar, Tekirdağ ve Balıkesir'deki 54 bin 238 hektar ile Tekirdağ ve Çanakkale'deki 27 bin 668 hektar yüz ölçümüne sahip deniz sahaları için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

TPAO, söz konusu sahalarda ruhsat almak için 15 Eylül 2023 tarihinde başvuru yapmıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Marmara Denizi Çanakkale Balıkesir Tekirdağ Türkiye Maden Eylül TPAO Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde? TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 22 MART | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Mehmet Murat Çalık kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? Mehmet Murat Çalık biyografisi! Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu nedir? Hangi illere turuncu kod verildi? BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title