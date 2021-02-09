Bahçeli: "Cumhur İttifakı düşmeden bu vatanı bölemezsiniz, bu devleti yıkamazsınız"
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Bahçeli: "Cumhur İttifakı düşmeden bu vatanı bölemezsiniz, bu devleti yıkamazsınız"

09.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:46

Salondaki katılımcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Salondaki katılımcılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)

Bahçeli: "Cumhur İttifakı düşmeden, Milliyetçi Hareket Partisi teslim alınmadan bu vatanı bölemezsiniz, bu devleti yıkamazsınız, bu milleti karanlığa çekemezsiniz"

Bahçeli: 'Cumhur İttifakı düşmeden bu vatanı bölemezsiniz, bu devleti yıkamazsınız'
Bahçeli: 'Cumhur İttifakı düşmeden bu vatanı bölemezsiniz, bu devleti yıkamazsınız'
Bahçeli: 'Cumhur İttifakı düşmeden bu vatanı bölemezsiniz, bu devleti yıkamazsınız'
Bahçeli: 'Cumhur İttifakı düşmeden bu vatanı bölemezsiniz, bu devleti yıkamazsınız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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