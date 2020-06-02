Bağcılar'da aşk korona virüs dinlemedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bağcılar'da aşk korona virüs dinlemedi

Bağcılar'da aşk korona virüs dinlemedi Bağcılar Belediyesi, pandemi sürecinde gelen talepler doğrultusunda nikah işlerine ara vermeden devam etti.

02.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:44

Bağcılar'da aşk korona virüs dinlemedi

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, pandemi sürecinde gelen talepler doğrultusunda nikah işlerine ara vermeden devam etti. Gençler, korona virüs sebebiyle kısıtlı imkanlara rağmen evlilikten geri adım atmadı. Türkiye'de virüs vak'asının ilk görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar 498 çift, sosyal mesafe kurallarına uyarak nikah kıydırıp dünya evine girdi. Nikah salonunda kıyılan nikahlar belediyenin web adresinden canlı yayınlanarak, ailelerin görmesi sağlanıyor.

Covid-19 salgınına karşı düğünlerin iptal edildiği ya da ertelendiği günlerde, nikah işleri ise ertelenmeyip, bazı tedbirler alınarak yerine getiriliyor. Bağcılar Belediyesi bu süreçte evlenmek isteyen çiftler için kolaylıklar sağladı.

1.5 metrelik sosyal mesafe korundu

Korona virüs önlemleri gereğince nikah salonlarında da oturma düzenine korona virüsü ayarı yapıldı. Davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen nikah törenlerinin az kişinin katılımıyla yapılması kararı alındı. Damat ve gelin adayından başka iki şahit ve iki tarafında az sayıda birinci derecede yakınının hazır bulunması şartıyla nikah akdi gerçekleştiriliyor. Talep gelmesi durumunda imza törenine katılacak sınırlı sayıdaki vatandaş arasında 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunması zorunluluğu uygulanıyor.

498 çiftin nikahı kıyıldı

Nikah salonunda kıyılan nikahlar belediyenin web adresinden canlı yayınlanarak, ailelerin görmesi sağlanıyor. Damat, gelin ve şahitler için maske zorunluluğu bulunurken; nikah işlemleri de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında büyük hassasiyetle gerçekleşiyor. Türkiye'de virüsün ilk göründüğü tarih olan 11 Mart'tan bu yana toplam 498 çiftin nikahı kıyıldı.

Düğün ve balayını iptal ettik

Bugünü tercih edenlerden biri de Kayhan Durmuş ve Gözde Uslu çiftiydi. Nikah tarihini iki kez ertelediklerini söyleyen Durmuş, "Önce 10 Nisan'da evlenecektik. Maalesef ertelemek zorunda kaldık. Bugüne kısmet oldu. Virüsün bitmediğini görünce hemen kıyalım dedik. Düğün ve balayı planımız da vardı ancak ikisini de iptal ettik" dedi. Salgının nikahlarına engel olmadığını belirten Ömer Çiğdem ile Didem Altunel de "Nasibimizde böyle evlenmek varmış. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Tokalaşmadan saadetler diliyoruz

Böylesi bir süreçte hemşehrilerinin mutluluklarına ortak olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Nikahlarda erteleme yapmadık. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek sade bir şekilde nikahları kıyıyoruz. Evlilik cüzdanları dahil her tarafın dezenfekte edilmesine özen gösteriyoruz. Kısa süren nikahın ardından tokalaşmadan saadetler dileyip çiftlerimize hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Salgın sürecinde günde ortalama 7 nikah kıyılıyor.

(HK-NSO-BA-Y)

Bağcılar'da aşk korona virüs dinlemedi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor Haber
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir Haber
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Haber
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi...
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Dün 'Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum' diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Dün "Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum" diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Birce Akalay İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bağcılar'da aşk korona virüs dinlemedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 18:44:20. #1.14#
title