Bağcılar'da aşk korona virüs dinlemedi Bağcılar'da aşk korona virüs dinlemedi Bağcılar Belediyesi, pandemi sürecinde gelen talepler doğrultusunda nikah işlerine ara vermeden devam etti.

Bağcılar'da aşk korona virüs dinlemedi

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, pandemi sürecinde gelen talepler doğrultusunda nikah işlerine ara vermeden devam etti. Gençler, korona virüs sebebiyle kısıtlı imkanlara rağmen evlilikten geri adım atmadı. Türkiye'de virüs vak'asının ilk görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar 498 çift, sosyal mesafe kurallarına uyarak nikah kıydırıp dünya evine girdi. Nikah salonunda kıyılan nikahlar belediyenin web adresinden canlı yayınlanarak, ailelerin görmesi sağlanıyor.

Covid-19 salgınına karşı düğünlerin iptal edildiği ya da ertelendiği günlerde, nikah işleri ise ertelenmeyip, bazı tedbirler alınarak yerine getiriliyor. Bağcılar Belediyesi bu süreçte evlenmek isteyen çiftler için kolaylıklar sağladı.

1.5 metrelik sosyal mesafe korundu

Korona virüs önlemleri gereğince nikah salonlarında da oturma düzenine korona virüsü ayarı yapıldı. Davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen nikah törenlerinin az kişinin katılımıyla yapılması kararı alındı. Damat ve gelin adayından başka iki şahit ve iki tarafında az sayıda birinci derecede yakınının hazır bulunması şartıyla nikah akdi gerçekleştiriliyor. Talep gelmesi durumunda imza törenine katılacak sınırlı sayıdaki vatandaş arasında 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunması zorunluluğu uygulanıyor.

498 çiftin nikahı kıyıldı

Nikah salonunda kıyılan nikahlar belediyenin web adresinden canlı yayınlanarak, ailelerin görmesi sağlanıyor. Damat, gelin ve şahitler için maske zorunluluğu bulunurken; nikah işlemleri de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında büyük hassasiyetle gerçekleşiyor. Türkiye'de virüsün ilk göründüğü tarih olan 11 Mart'tan bu yana toplam 498 çiftin nikahı kıyıldı.

Düğün ve balayını iptal ettik

Bugünü tercih edenlerden biri de Kayhan Durmuş ve Gözde Uslu çiftiydi. Nikah tarihini iki kez ertelediklerini söyleyen Durmuş, "Önce 10 Nisan'da evlenecektik. Maalesef ertelemek zorunda kaldık. Bugüne kısmet oldu. Virüsün bitmediğini görünce hemen kıyalım dedik. Düğün ve balayı planımız da vardı ancak ikisini de iptal ettik" dedi. Salgının nikahlarına engel olmadığını belirten Ömer Çiğdem ile Didem Altunel de "Nasibimizde böyle evlenmek varmış. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Tokalaşmadan saadetler diliyoruz

Böylesi bir süreçte hemşehrilerinin mutluluklarına ortak olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Nikahlarda erteleme yapmadık. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek sade bir şekilde nikahları kıyıyoruz. Evlilik cüzdanları dahil her tarafın dezenfekte edilmesine özen gösteriyoruz. Kısa süren nikahın ardından tokalaşmadan saadetler dileyip çiftlerimize hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Salgın sürecinde günde ortalama 7 nikah kıyılıyor.

(HK-NSO-BA-Y)

Kaynak: İHA