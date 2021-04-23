Azez'de Suriyeli çocukların '23 Nisan' sevinci

ULUSAL Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde çocuklar tarafından coşkuyla kutlandı.

ULUSAL Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde çocuklar tarafından coşkuyla kutlandı.

Suriye'nin Azez kentinde faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Enstitü merkezinin organizasyonuyla bir araya gelen onlarca çocuk, gösteriler ile günlerini eğlenceli geçirdi. Azez şehir merkezindeki etkinlikte çocuklar, canlı performans, drama etkinliği ve gölge oyunu ile eğlendi. Sevinç yaşayan çocuklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye düzenlediği harekatlar ile teröristlerden kurtulduklarını ve bayramlarını huzur içinde kutladıklarını söyledi.

Etkinliğe video konferans ile bağlanarak çocukların bayramını kutlayan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Suriye, Irak, Libya, Somali ve Azerbaycan'da mazlumların yüzünü güldürmek için çaba sarf ettiğini söyledi. Savaşlarda en çok yarayı çocuk, kadın ve yaşlıların aldığını hatırlatan Ateş, "Yunus Emre Enstitüsü olarak Azez'de açtığımız merkezimizle Suriyeli çocuklarımıza sahip çıkarak, gülmeyi unutan yüzlerine bir tebessüm, bir sevinç kaynağı olmaya çalışıyoruz. Suriyeli çocukları ve gençleri yaşadıkları trajik sahnelerden bir nebze uzaklaştırmak maksadıyla salgın şartlarını gözeterek ve hız kesmeden faaliyetlerimizi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edildiğini vurgulayan Ateş, "23 Nisan, milli irade ve bağımsızlığı temsil eden önemli bir gün olmakla birlikte dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olan özel günün de adıdır. Bu durum, Türkiye'nin insana, çocuklara verdiği değeri göstermektedir. 23 Nisan, Türkiye'nin kuruluş felsefesini ifade ederken aynı zamanda bütün kötülüklerden arındırılmış saf ve berrak kalplere yani çocuklara verdiği derin mananın günüdür. Bütün çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bu seçkin bayramını gönülden tebrik ediyorum" dedi.Yunus Emre Enstitüsü Azez Şube Müdürü Fikret Çıtak ise çocukların yüzlerini güldürdükleri için çok mutlu olduklarını vurguladı. Çıtak, enstitü olarak Azez'de küçük çocukların savaş psikolojisinden kurtulmaları için sürekli aktiviteler düzenlediklerini dile getirdi.

Gün boyu süren etkinliklerin ardından Yunus Emre Enstitüsü görevlilerince çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ