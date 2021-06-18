Ayvalık'ta yaz sezonu öncesinde sürücülere sıkı denetim
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Ayvalık'ta yaz sezonu öncesinde sürücülere sıkı denetim

Ayvalık'ta yaz sezonu öncesinde sürücülere sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme Büro Amirliği yaklaşan turizm sezonu öncesinde yoğun denetimler başlattı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme Büro Amirliği yaklaşan turizm sezonu öncesinde yoğun denetimler başlattı.

İlçe merkezinin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi'nin yanı sıra tarihi At Arabacılar Meydanı, Barbaros, Talatpaşa, Edremit caddeleri başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında gerçekleşen uygulamalarda; kasksız, ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücüler cezalandırılırken, kurallara aykırı motosikletler ise trafikten men ediliyor.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerin; yaz aylarında motosiklet kullanımının artması ve bu yüzden de çoğunlukla ölümlü yada yaralanmalı kazaların yaşanması nedeniyle yaz sezonu süresince sıklıkla sürdürüleceği öğrenildi.

Gerçekleştirdikleri denetleme uygulamaları kapsamında şehirlerarası yolcu otobüsleriyle, kent içindeki minibüsleri de kontrol eden trafik ekipleri, bu toplu taşıma araçlarındaki pandemi tedbirlerine yönelik kuralların işleyişini mercek altına almayı da ihmal etmiyor.

Trafik ekiplerince yapılan motosiklet, otobüs, minibüs ve özel otomobillere yönelik uygulamalar ise vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. - BALIKESİR

Ayvalık'ta yaz sezonu öncesinde sürücülere sıkı denetim
Ayvalık'ta yaz sezonu öncesinde sürücülere sıkı denetim
Ayvalık'ta yaz sezonu öncesinde sürücülere sıkı denetim
Ayvalık'ta yaz sezonu öncesinde sürücülere sıkı denetim
Ayvalık'ta yaz sezonu öncesinde sürücülere sıkı denetim
Ayvalık'ta yaz sezonu öncesinde sürücülere sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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