Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
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Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu

14.10.2020 02:49 | Son Güncelleme: 14.10.2020 03:02

Ataşehir'de çocuk parkında salıncak direğine asılı erkek cesedi bulundu.

Ataşehir'de çocuk parkında salıncak direğine asılı erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenisahra Mahallesi Karaman Caddesi'ndeki çocuk parkında salıncak direğine asılı kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, salıncak direğine boynundan asılı, ayakları yerde duran kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesedin 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Parka gelen gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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