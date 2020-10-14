Antalya'da güvenlik kamerasına yansıyan avokado hırsızlığıyla ilgili 2 kardeş yakalandı
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Antalya'da güvenlik kamerasına yansıyan avokado hırsızlığıyla ilgili 2 kardeş yakalandı

14.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:54
Antalya'da güvenlik kamerasına yansıyan avokado hırsızlığıyla ilgili 2 kardeş yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibey Doğan'a ait İmamlı Mahallesi'ndeki bahçeden avokado çalınması üzerine çalışma başlattı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yapılan çalışmada, Metin A. Alanya'da, Mustafa A. da Gazipaşa ilçesinde yakalandı.

Aramalarda çalınan 400 avokado ele geçirildi.

Öte yandan, hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin poşetlerle bahçeden çıkması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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