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Amsterdam Apple mağazasında rehine krizi sona erdi

AA, Selman Aksünger - Güncel
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Amsterdam Apple mağazasında rehine krizi sona erdi

Hollanda'nın Amsterdam kentinde Apple mağazasına girerek içeridekileri rehin alan silahlı saldırgan yaralı olarak yakalandı.

Hollanda'nın Amsterdam kentinde Apple mağazasına girerek içeridekileri rehin alan silahlı saldırgan yaralı olarak yakalandı.

Amsterdam polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Apple mağazasına giren silahlı kişinin yakalanması için çok sayıda polisin olay yerine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, olay esnasında mağazada bulunanlardan bazılarının rehin alındığı kaydedildi.

En az bir kişinin rehine olarak tutulduğu mağazanın etrafında polis geniş güvenlik önlemi alırken, özel timin olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Medya'ya yansıyan görüntülerde saldırgan, elinden kaçan rehineyi kovalarken sivil polis aracı tarafından çarparak durdurulduğu görüldü.

Polis açıklamasında, robot yardımıyla saldırganın üzerinde bomba kontrolü yapıldığını ve şüpheliye doktorların müdahale ettiğini aktardı.

Polis, yerel saatle 00.30'da (TSİ 02.30) olaya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

AA / Selman Aksünger - Güncel

Hollanda, Twitter, Polis, Apple, Güncel, Haberler

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