Amatör dağcı Ağrı Dağı'nın zirvesinde Akyurt Belediyesi'nin flamasını açtı Akyurtlu amatör dağcı İbrahim Bedir, Ağrı Dağı tırmanışında "Akyurt"u da zirveye taşıdı.

Akyurtlu amatör dağcı İbrahim Bedir, Ağrı Dağı tırmanışında "Akyurt"u da zirveye taşıdı.

Akyurt'ta yaşayan ve uzun yıllar yürüyüş ekipleriyle kamp yaparak tecrübe kazanan İbrahim Bedir, 3 yıldır amatör olarak dağcılık ve tırmanış yapıyor.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda karşısına çıkan fırsatı değerlendirmek için profesyonel dağcılık eğitmenlerinin de yer aldığı tırmanışa katılan İbrahim Bedir, 3 günlük tırmanışın ardından Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Ankara'ya döndüğünde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ı ziyaret eden İbrahim Bedir, Ağrı Dağı'nın zirvesinde Akyurt Belediyesi flamasını açarak, Akyurt'un adını duyurmak istediğini söyledi.

Başkan Ayık da İbrahim Bedir'in faaliyetini çok büyük bir memnuniyetle karşıladığını, zirvede Akyurt'un flamasını açarak tüm ilçe halkını gururlandırdığını söyledi.

Kaynak: AA