Ağrı'da UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası devam ediyor

Ağrı'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar ve onlarla dayanışma göstermek amacıyla farklı illerden gelenlerin katıldığı 'UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası' devam ediyor. Turnuva, Ağrı Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğinde düzenleniyor.

Ağrı'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar ve onlarla dayanışma göstermek amacıyla farklı illerden gelenlerin katıldığı "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" devam ediyor.

Kentte, UYAFA, Ağrı Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğinde depremzede çocukların katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ikinci günü grup maçlarıyla devam etti.

Çoğunluğu depremlerden etkilenen illerden gelen çocuklar, üniversitenin yerleşkesindeki stadyumda oynanan maçlarda galip gelmek için kıyasıya mücadele etti.

Grup maçlarıyla devam eden turnuva, pazar günü yapılacak final maçıyla tamamlanacak.