Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Ukraynalı dağcıyı hastanede ziyaret etti

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken düşüp yaralanan Ukraynalı dağcıyı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bir süre önce Ağrı Dağı'na tırmanırken düşen ve dağcılar tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ukraynalı dağcının hastanedeki tedavisi devam ederken, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar dağcıyı yalnız bırakmadı. Ukraynalı dağcının tedavi gördüğü hastaneye giden Başkan Acar, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek yakından ilgilendi. - AĞRI