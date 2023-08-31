Ağrı Valisi Mustafa Koç, UYAFA heyetiyle görüştü

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) heyetiyle bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, UYAFA Genel Sekreteri Dr. İmbat Muğlu ile UYAFA Ağrı İl Temsilcisi Yağız Saraçoğlu yer aldı.

Görüşmede, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla 12 - 17 Eylül tarihlerinde ilimizde yapılacak olan UYAFA Ağrı Dağı Cup Organizasyonu için protokol imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından UYAFA Ağrı Dağı Cup Organizasyonu için gelinen son durum değerlendirildi.

UYAFA Heyetinden bilgi alan Vali Mustafa Koç, depremin yaralarını sarmak için çaba gösteren UYAFA heyetine teşekkür ederek, "Yaşanan afetlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek, bu anlamda çocuklara destek olmak için yapılacak organizasyon çok anlamlı ve değerli. Evlatlarımızın mutluluğu için düzenlenecek bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gururluyuz. UYAFA Ağrı Dağı Cup'ın amacına uygun en güzel şekilde yapılabilmesi için seferber olacağız. Sporun ortak dili yolumuzu aydınlatacak, geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza ışık olacaktır." dedi. - AĞRI