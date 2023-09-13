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Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı düştü, dağcılar zor anlar yaşadı

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Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Dağcılar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak adlandırılan Ağrı Dağı'na, mevsimin ilk karı düştü; zirveye tırmanış yapan dağcılar zor anlar yaşadı.

Doğubayazıt ilçesinde bulunan, 5 bin 137 metre rakımlı Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na, mevsimin ilk karı yağdı. Avrupa'nın da en yüksek dağı olan, aynı zamanda sönmüş volkanik dağ olma özelliği taşıyan Ağrı Dağı, sabah saatlerinden itibaren beyaza büründü. Türkiye'den ve yurt dışından zirveye tırmanışa gelen dağcılar ise kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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