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Iğdır'da Karasu Sulak Alanı'nda Kuş Gözlemi ve Sayımı Yapıldı

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Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda ocak ayında kuş türü gözlemi ve sayımı yaptı. Çalışmada, 25 türden 2 bin 200 kuş kayıt altına alındı.

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda ocak ayında kuş türü gözlemi ve sayımı yaptı.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yer alan, ilkbahar ve yaz aylarında 200'den fazla türün yaşadığı tespit edilen sulak alanı, ocak ayında kullanan kuş türleri ve sayıları belirlendi.

"Kış Ortası Kuş Sayımı" adıyla her yıl ocakta gerçekleştirilen çalışmada, 25 türden 2 bin 200 kuş kayıt altına alındı.

Çalışmalarda yerel ve kış göçmeni türler fotoğraflandı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ağrı Dağı Iğdır Çevre Doğa Güncel Haberler

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