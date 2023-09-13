UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası Başladı

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi'nin (UYAFA), Kahramanmaraş merkezli depremlerde çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirebilmek amacıyla düzenlediği, "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı.

UYAFA öncülüğünde Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen açılış programı ile start alan turnuvada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki çocukların yanı sıra Ağrı ve Azerbaycan'dan gelen 13 yaş altı çocukların oluşturduğu 13 futbol takımı mücadele edecek.

'ASRIN FELAKETİ, ASRIN DAYANIŞMASINA DÖNÜŞTÜ'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından turnuvanın başlama düdüğünden önce bir konuşma yapan Vali Mustafa Koç, 6 Şubatta Türkiye'nin "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeni ile çok zor günler geçirdiğini ve bu zor günleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir dayanışma örneği gösterilerek geride bırakıldığını söyledi. Vali Koç, "Büyük felaketin acılarını bir nebze olsun dindirebilmek, yavrularımızın orada yaşadıkları olumsuz durumları ortadan kaldırabilmek adına, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi öncülüğünde 13 ilimizde ve bununla beraber dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Nahçıvan Bölgesi'nden gelmiş bütün takım ve misafirlerimizi güzel şehrimiz Ağrı'mızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz 6 Şubat'ta çok büyük bir acı ve büyük bir felaket yaşadı ki biz buna, 'Asrın Felaketi' diyoruz. Allah bir daha göstermesin inşallah. Çok fazla canımızı kaybettik. Allah onlara rahmet eylesin. Gerçekten 'Asrın Felaketi' olarak nitelediğimiz bu acıyı, her kesimden, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kenetlenerek adeta, 'Asrın Dayanışmasına' döndürdüler. Hala da bu dayanışmayı sürdürüyorlar. Bu yapılan organizasyonda bunun bir göstergesi. Sporun, hem gençliğimize hem bize hem de toplumumuza sunduğu olumlu etkiler dolayısıyla devletimizin sporu tabana yayma politikası doğrultusunda, hem amatör spor branşlarının desteklenmesi noktasındaki gayret ve çabaları artı bununla beraber tesisleşme noktasındaki son zamanlarda yapılan çok büyük çalışmalar var. Bugün futbol olsa da her branşta geçtiğimiz günlerde gururlandık. Voleybolda Filenin Sultanları, göğsümüzü kabarttılar. İnşallah amatör olarak çıktıkları bu yolda gençlerimizde tıpkı büyükleri gibi ileride İstiklal Marşımızı söyletip, bayrağımızı göndere çektikleri zaman biz onlarla gurur duyacağız. Bu halde de gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'BU TURNUVA, BİR ANLAMDA BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN SEMBOLÜDÜR'

Turnuvaya ev sahipliği yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da konuşmasında 6 Şubat depremlerinden hayatını kaybeden vatandaşları anarak, düzenlenen turnuvanın birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu ifade etti.

Karabulut, "Modern bir eğitim yuvası olan üniversitemiz sahip olduğu güçlü spor altyapısı ile birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yaptık. Bugün de üniversitemiz ev sahipliğinde çok güzel bir turnuva gerçekleştiriyoruz. Bu turnuva bir anlamda birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin sembolü olan bir turnuva. Çünkü 6 Şubatta asrın felaketini yaşadık. Buradaki genç kardeşlerimizin kendilerini iyi hissetmeleri için kardeşliğimizi hissetmeleri için düzenlene güzel bir turnuva. Bu turnuvaya ev sahipliği yapmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

UYAFA Genel Başkanı Necati Alçık ise konuşmasında, çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında turnuvayı düzenlediklerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından turnuvanın ilk maçı Vali Mustafa Koç'un başlama vuruşuyla Ağrı ile Hatay'dan gelen çocukların oluşturduğu takımlar arasında oynandı. 5 gün sürecek olan turnuva, pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.