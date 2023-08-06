Türkiye'nin zirve noktasında saç ve sakal tıraşı

AĞRI - Türkiye'nin en yüksek dağı olan 5137 rakımlı Ağrı Dağı zirvesinde eksi 10 derecede saç sakal tıraşı yapıldı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bir araya gelen 10 dağcı, zirve için tırmanışa geçti. Saatler süren tırmanışın ardından kafile zirve yaptı. Zirveye ulaşan grup üyelerinden berber Ayhan Uçar, beraberinde getirdiği malzemelerle Mehmet Gültekin'in saç ve sakal tıraşını yaptı. Eksi 10 derecede hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade eden berber Ayhan Uçar, "Eskiden beri benim hayalimdi. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde bir vatandaşı tıraş etmek istiyordum. Çok şükür o da bugün nasip oldu. Sağ olsun Mehmet Gültekin beni kırmadı ve tıraş hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum. Mehmet Beye çok teşekkür ederim" dedi.