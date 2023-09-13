Ağrı Dağı'na Mevsimin İlk Karı Düştü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliği nedeniyle, ' Türkiye'nin çatısı' olarak anılan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Dağa zirve tırdmanışı yapan yerli ve yabancı dağcılar zor anlar yaşadı.

5 bin 137 metre ile Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na bu yıl kar erken düştü. Dört mevsim zirvesinde karın eksik olmadığı Ağrı Dağı'nda, son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yaz aylarında zirvedeki kar bitme noktasına geldi. Aynı anda sönmüş volkanik bir dağ olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı bu sabah itibariyle yeniden beyaz büründü. Türkiye ve yurt dışından Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapmaya gelen dağcılar ise lapa lapa yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.(DHA)