Ağrı Dağı'nın zirvesinde "Türkiye Yüzyılı" flaması açıldı

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına, yeğenleriyle tırmandığı Ağrı Dağı'nın zirvesinde "Türkiye Yüzyılı" flaması açtı.

Profesyonel olarak dağcılıkla ilgilenen Dilaver Kişili, yeğenleri Doğukan Kişili, Taylan Sonçan ve Ayşegül Yıldız ile 5 gün önce başladıkları tırmanışın sonunda, dün Büyük Zafer'in 101. yıl dönümünde zirveye ulaştı.

Ekip burada, Türk bayrağı ile "Türkiye Yüzyılı" flaması açtı.

Dilaver Kişili, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ağrı Dağı'nın zirvesinde kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde elde edilen bu zaferin, milletin birlik ve beraberliğinin, bağımsızlık aşkının bir ifadesi olduğunu aktaran Kişili, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm kahraman şehit ve gazilerimizin anısına ve Türkiye Yüzyılı için Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktık. 101 yaşına giren 30 Ağustos Zaferi'nin ruhu; Türkiye Yüzyılı'na yürürken en büyük gücümüz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu büyük zaferi taçlandırmaya, çalışmaya, çok çalışmaya ve yükselmeye devam edeceğiz."