Üye Girişi
Haberler

Kırgızistan Dağcılık Federasyonu Başkanı Ağrı Dağı'na tırmandı

Spor Haberleri

Kırgızistan Dağcılık Federasyonu Başkanı Eduard Kubatov ve ekibi Türkiye'nin ve Batı Asya'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmandı. Kubatov, Manas Üniversitesi bayrağını da zirvede dalgalandırdı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını kutladı.

Kırgızistan Dağcılık Federasyonu Başkanı Eduard Kubatov ve ekibi Türkiye'nin ve Batı Asya'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmandı.

Kırgızistan Dağcılık Federasyonu Başkanı Eduard Kubatov ve ekibi Ağrı Dağı'na çıkarak Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi bayrağını da zirvede dalgalandırdı.

Federasyon Başkanı Kubatov yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Manas Üniversitesi'nin, Kırgızistan'ın gelişmesine ve kalkınmasına olağanüstü katkılar sağlayan en iyi üniversitelerin başında geldiğini ifade ederek; Manas Üniversitesi ile Dağcılık Federasyonunun Dağcılık Sporunun gelişimi için yakın iş birliğine devam ettiğini ve Dağcılık Kulübünü canlandırmak için planlamalar yapmış olduklarını belirtmiştir. Bu vesile ile kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını tebrik ederek, dostluk ve kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenerek sonsuza kadar devam etmesi temennisinde bulunmuştur." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırgızistan Ağrı Dağı Türkiye Asya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title