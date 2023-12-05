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Nevşehir'de Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

5 Aralık 2023 00:05 Son Güncelleme: 00:06 Abone Ol

Nevşehir'de Ağrı Dağı firmasına ait bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol bir süre trafiğe kapanırken, daha sonra tekrar açıldı. Otobüsün Antalya'ya gittiği belirtildi.