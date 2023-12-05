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Nevşehir'de Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Nevşehir'de Ağrı Dağı firmasına ait bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol bir süre trafiğe kapanırken, daha sonra tekrar açıldı. Otobüsün Antalya'ya gittiği belirtildi.

Nevşehir'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ağrı Dağı firmasına ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BHJ 218 plakalı yolcu otobüsü, H.İ.D, yönetimindeki 50 ADS 325 plakalı otomobille Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki üniversite kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü H.İ.D. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yolcu otobüsünün Ağrı'dan Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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