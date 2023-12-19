Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da Ağrı Dağı'nın tüm ihtişamının kartpostallık görüntüleri ortaya çıktı. Iğdır'da iki gün önce etkili olan kar yağışı sonrası bulutların çekilmesi ile beraber ortaya çıkan ve karla beyaza bürünen Iğdır'ın her yerinden görülebilen Ağrı Dağı görenleri de kendine hayran bırakıyor.

Beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı'ndan kartpostallık görüntü

IĞDIR - Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da Ağrı Dağı'nın tüm ihtişamının kartpostallık görüntüleri ortaya çıktı.

5 bin 137 metre yüksekliği ile "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağının kartpostallık görüntüsü "Doğunun Çukurova'sı" Iğdır'da görüntülendi. Iğdır'da iki gün önce etkili olan kar yağışı sonrası bulutların çekilmesi ile beraber ortaya çıkan ve karla beyaza bürünen Iğdır'ın her yerinden görülebilen Ağrı Dağı görenleri de kendine hayran bırakıyor. Dağın ortaya çıkan görüntüsü şehirde doğal bir tabloyu hatırlatıyor.