Bedensel engelli dağcılar Ağrı Dağı'nda

AĞRI - Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı'na çıkmak isteyen dağcılar arasına bedensel engelli dağcılar da katıldı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. 5 kişinin bedensel engelli bulunan toplamda 11 kişilik Rus dağcı grubu her engelli bireyin yanında bir refakatçi olacak şekilde yola koyuldu. İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi. Grubun yarın zirveyi tamamlayacağı öğrenildi.