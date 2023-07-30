Iğdırlı dağcılar Kerbela şehitlerini Ağrı Dağı'nın zirvesinde andı

IĞDIR - Iğdırlı dağcılar, Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yakınlarını Ağrı Dağı'nın zirvesinde andı.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1384. yıl dönümü nedeniyle Iğdırlı dağcılar, "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen 5137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş önderliğinde 12 kişilik ekip, Iğdır Dağcılık Federasyonu Temsilcisi Murat Sürmeli ile birlikte zirve tırmanışı yaptı.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanı Akkuş, yaptıkları tırmanışın anlamının çok büyük olduğunu belirterek, "Normal şartlarda 3 günde gerçekleşen faaliyeti biz iki günde gerçekleştirdik. 2200 metreden başlayarak 3200 kampını es geçerek 4200 metrede kamp kurduktan sonra gece saat 02.30'da tırmanışa başladık. Saat 07.30'da zirvede Kerbela şehitlerini andıktan sonra aynı gün 2200 metreye inerek faaliyeti bitirdik. Peygamber Efendimizin torununun katliamını unutmadık, unutmayacağız. Böyle zorlu bir faaliyeti eksiksiz bir şekilde tamamlayan ekibimi de tebrik ederim" dedi.