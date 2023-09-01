Ağrı Dağı eteklerinde yüzme keyfi

IĞDIR - Iğdır'ın sıcaklarından bunalan gençler merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu akarsuyunda serinleniyorlar.

5 bin 137 metrelik rakımıyla, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, dağcıları ağırladığı gibi yaz sıcaklığında bunalan ve serinlemek isteyen insanları da ağırlıyor. Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içinde bulunan Karasu akarsuyuna serinlemek için gelen insanlar burada yüzerek serinleniyorlar. Ağrı Dağı'nın doğu eteklerinden doğan ve Aras Nehri'nin kolu olan Bulakbaşı ve Karasu Sazlığı, Karasu Çayı, Akarsuyu olarak da bilinen ve Iğdır merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan bu alana birçok yerde insanlar da akın ediyor. Birçok kuş çeşidinin de yaşadığı alan yüzmek isteyenlere de artık ev sahipliği yapıyor. Sıcaktan bunaldıkları için yüzmeye Karasu'ya geldiklerini söyleyen İnan Uslu; "Iğdır'da hava sıcaklığı 35-40 derece. Bizlerde Iğdır halkı olarak denizimiz olmadığı için göl olmadığı için buraya geliyoruz. Yazlık köyünde burada yüzüyoruz, hayatın tadını çıkarıyoruz. Burayı bilmeyenler bilsin herkesi bekleriz. Herkesin denizi, gölü birçok şeyi olabilir ama bizim de böyle doğal ortamda dağların arasında böyle bir vadi şeklinde suyumuz var herkesi bekliyoruz."

Uslu, yüzme bilmeyen kişilerin burada yüzmemesi gerektiğini belirterek; "Burada yüzen arkadaşlara tavsiyemiz yüzmeyi bilmeyenler burada yüzmesin. Yüzmeyi bilmeyen bir insan hiçbir suda yüzemez. Küçük bir suda bile boğulabilir. Yüzmeyi bilen arkadaşlar için sıkıntı yok. Buradan ta karşıya kadar da geçebiliyoruz, yüzmeyi bildikten sonra hiçbir zaman sıkıntı yok" dedi.