İranlı Dağcı Ağrı Dağı Zirvesinde Secdeye Kapandı
Ağrı Dağı'na çıkmak için tırmanışa geçen İranlı dağcılar, zirveye çıkınca sevinçten secdeye kapandılar. Barzani Ceylan rehberliğinde gerçekleşen zorlu tırmanış sonucunda İranlı dağcılar, 5 bin 137 metrelik dağın zirvesine ulaştılar.
İranlı Dağcı Ağrı Dağı zirvesinde secdeye kapandı
AĞRI - Ağrı Dağı'na çıkmak için tırmanışa geçen İranlı dağcılar, zirveye çıkınca secdeye kapandı.
Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa İranlı dağcı grubunu ağırladı. Barzani Ceylan rehberliğinde 4 gece 5 gün süren zorlu tırmanışı tamamlayan İranlı dağcılar, 5 bin 137metrelik dağın zirvesine ulaşınca sevinçten secdeye kapandı.