İranlı Dağcı Ağrı Dağı zirvesinde secdeye kapandı

AĞRI - Ağrı Dağı'na çıkmak için tırmanışa geçen İranlı dağcılar, zirveye çıkınca secdeye kapandı.

Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa İranlı dağcı grubunu ağırladı. Barzani Ceylan rehberliğinde 4 gece 5 gün süren zorlu tırmanışı tamamlayan İranlı dağcılar, 5 bin 137metrelik dağın zirvesine ulaşınca sevinçten secdeye kapandı.