Ağrı'da düzenlenen UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası'nda yarı final maçları oynandı

Ağrı'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla düzenlenen 'UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası'nda yarı final maçları oynandı. Turnuvada finale kalan takımlar büyük bir sevinç yaşadı.

Ağrı'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla düzenlenen "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası"nda yarı final maçları oynandı.

Kentte, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisince (UYAFA), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğiyle depremzede çocukların katılımıyla "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" düzenleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen çocuklar ve onlarla dayanışma göstermek amacıyla çevre illerden gelen arkadaşlarının katıldığı turnuva devam ediyor.

Dostluk içerisinde ve centilmence geçen grup maçlarının ardından Ağrı, Diyarbakır, Şırnak ve Van futbol takımları yarı finale kaldı.

Kıyasıya mücadelelerin olduğu maçlarda Diyarbakır takımı, Ağrı takımını 1-0, Şırnak takımı da Van takımını 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finale kalan futbolcular büyük bir sevinç yaşayıp halay çekti.

Turnuva, yarın Ağrı-Van takımları arasındaki üçüncülük maçı ile Diyarbakır-Şırnak takımlarının final maçı sonrası yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.