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Türkiye'de Dağcılık Faaliyetleri Yoğunlaşıyor

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Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Türkiye'de dağcılık sporunun yaygınlaştığını ve özellikle Ağrı Dağı'nda yoğunlaştığını belirtti. Başar, dağcılığın spor turizmiyle birlikte geliştiğini ve Türkiye'de binlerce dağcının aktif olarak bu sporu yaptığını ifade etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Türkiye'de birçok dağda yaz ve kış olmak üzere dağcıların yoğun bir faaliyet içerisinde bulunduğunu, dağcılık aktivitelerinin ise daha çok Ağrı Dağı'nda gerçekleştirildiğini söyledi.

Başar, AA muhabirine, Türkiye ve dünyada dağcılık sporunun yaygın yapıldığını ve tırmanılan dağlar arasında ilk sırada Ağrı Dağı'nın olduğunu belirtti.

Sporcuların, her yıl yağan karın ardından kış tırmanışlarına devam ettiğini anlatan Başar, kış tırmanışı gerçekleştirilen en önemli dağlar arasında 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın geldiğini ifade etti.

Başar, Ağrı Dağı'na her yıl binlerce sporcunun tırmanış gerçekleştirdiğinin altını çizerek, Kaçkar ve Erciyes dağlarının da sporcuların ilgi gösterdiği yerler olduğunu, buralarda her yıl çok sayıda aktivite düzenlediğini dile getirdi.

Türkiye'de lisanslı 13 bin dağcı olduğunu vurgulayan Başar, "Ancak aktif olarak bu sporu yapan yaklaşık 70 bin dağcı var." dedi.

Başar, dağcılığın, özellikle spor turizmi ile iç içe bir branş olduğuna işaret ederek, "Dağcılık, spor turizmi ile birlikte gelişiyor. Ülkemizin dört bir yanında dağcılık yapılan alanlar bulunuyor. Bu alanlarla birlikte spor turizmi de gelişiyor. Genellikle bizim dağcılık yaptığımız bölgeler, yurt dışından gelen yabancıların da çokça rağbet gösterdiği yerler. Bunların en başında Ağrı Dağı geliyor. Ağrı Dağı, her yıl 10 bin dağcının tırmanış yaptığı çok özel bir dağ. Bundan dolayı da bölge her zaman revaçta." diye konuştu.

Dağcılığa başlayacak kişilere eğitim almaları önerisi

Dağcılık sporunun eğitimle yapılan bir branş olduğunu belirten Başar, şu uyarılarda bulundu:

"Dağcılık, mutlaka eğitim alınması gereken bir spor. Çünkü doğaya çıkıyorsunuz. Doğaya çıktığınızda mutlaka sizin, doğanın şartlarına karşı eğitimli olmanız gerekiyor. Bu nedenle federasyonumuz farklı eğitim modüllerini, farklı bölgelerde sürdürüyor. Bu spora başlayacak olan kişilerin de bu eğitimleri mutlaka almasını tavsiye ediyoruz. Eğer temel bilgilerden yoksun şekilde doğaya çıkarsanız her an risk altında olabilirsiniz. Kurallara uygun eğitim aldığınızda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır."

Başar, Türkiye Dağcılık Federasyonunun farklı alt branşlara da sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bunlardan bazıları alpinizm, spor tırmanışı ve dağ kayağı branşları. Bu branşlar, özellikle olimpik branş olması nedeniyle çokça gündemde ve buralarda sporcu yetiştiriyoruz. Olimpik yarışmalara bu sporcularımızı hazırlıyoruz. Genç sporcularımız çok farklı süreçlerden geçiyor. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Hedefimiz, olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran dağcılarımızın olması. Özellikle dağ kayağında ve spor tırmanışında bu başarıyı yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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