Depremde hayatını kaybeden rehberlerin fotoğrafları Ağrı Dağı'na taşındı

Güneydoğu'daki eğitim gezisi sırasında Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında hayatını kaybeden rehber Tamer Özdoğru'nun, 23-28 Temmuz arasında Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapmak için sözleştiği arkadaşları, Özdoğru ile depremde hayatını kaybeden 30 rehberin fotoğrafını zirveye taşıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde Türkiye Rehberler Birliği'nin (TUREB) Güneydoğu Anadolu Uygulama Eğitim Gezisi esnasında Adıyaman'da konakladıkları otelin yıkılması sonucu 30 rehber ve 1 otobüs kaptanı da hayatını kaybetti. Rehber adayı öğrencilere eğitim sırasında enkazda hayatını kaybeden rehber Tamer Özdoğru'nun, başka rehber arkadaşlarıyla 23-28 Temmuz tarihleri için Ağrı Dağı zirvesine tırmanış için rezervasyon yaptırdıkları ortaya çıktı. Antalya Rehberler Odası'nın (ARO) destekleriyle, Özdoğru'nun Ağrı Dağı zirvesine birlikte tırmanmak için plan yaptığı yürüyüş rehberi Volkan Aslı, bir grup rehberle birlikte 23-28 Temmuz arasında Ağrı Dağı zirvesi tırmanışını tamamladı. Rehberler zirve tırmanışını depremde hayatını kaybeden Tamer Özdoğru ve diğer rehberlere ithaf etti. Zirveye Özdoru ve depremde hayatını kaybeden diğer rehberlerin fotoğrafları da taşındı.

Tamer Özdoğru ile 2021 yılında Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandıklarını belirten yürüyüş rehberi Volkan Aslı, O kadar duygu yüküyle inmişti ki, 2023'te tekrar etmek üzere sözleşmiştik. '25 yıl boyunca bu bölgelerde rehberlik yapıp, hep uzaktan izleyerek iç geçirmiştim, nihayet zirvesinde olmak nasip oldu. 25 yıllık hayalin hakkını 1 kere ile kafi bırakmamak lazım. İkinci şansı da hak ediyor bu hayal. Sen ne zaman gidersin. Ben de yanında olmak istiyorum' demişti. Bölgedeki tedarikçimiz ile görüşmemiz sonrası bize en uygun tarihin 23-28 Temmuz olduğunu haber alınca, o tarihe rezervasyonumuzu yapmıştık. Daha önceki çıkışımızda yer alamayan ama muhakkak gelmek isteyen 6 rehber arkadaş daha benden haber bekliyordu. Yaklaşık 1 ay önce bölgedeki tedarikçi arkadaşım beni arayıp, 'Durum nedir' dediğinde, bir anda rahmetli Tamer abimin manevi şahsiyeti için o tarihte orada bulunmak zorunda olduğumu fark ettim ve meslektaşım Suat Dokumacı'ya konuyu açtım. Fikrimi ARO Başkanı Mustafa Yalçınkaya beye açınca o da hemen afişleri hazırlattı ve sevgili Tamer'in arzusunu yerine getirdik dedi.