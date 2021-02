Altıeylül Belediyesi öğretmenleri ve öğrencileri ödüllendirdi

BALIKESİR - Altıeylül Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen başarı ödülleri ve okulum temiz sertifika dağıtım törenine katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, uzaktan eğitim sürecinde özverili çalışmalarıyla başarılı olan öğretmen ve öğrencileri ödüllendirdi.

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle yüz yüze eğitimden uzaktan eğitim modeline geçildiğini söyleyen Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, uzaktan eğitim modelinde öğretmen ve öğrencilerin EBA'yı etkin kullanımını artırarak bunu da akademik başarıya yansıtmak istediklerini dile getirdi. İl genelinde EBA'nın en aktif kullanıldığı ilçenin Altıeylül olduğunu söyleyen Keren "Eğitime olan desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Altıeylül Belediye Başkanımız Sayın Hasan Avcı'ya ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Avcı'dan öğretmenlere mesaj "sizin sözünüz benim sözümdür"

Pandemi sürecinde kapalı olan okulların eğitimine devam edebilmesi için kullanılan uzaktan eğitim platformu EBA, öğretmen ve öğrencilerin en büyük yardımcısı olmuştu. Bu süreçte çocuklarımızın eğitimini sürdürebilmesi için canla başla çalışan öğretmenler ile bu duruma kısa süre içinde adapte olarak başarılı olan öğrenciler, Yarış Ortaokulu'nda düzenlenen törenle Başkan Avcı tarafından ödüllendirildi. Covid-19 pandemisi öncesinde de eğitime olan desteğini her mecrada gördüğümüz Başkan Avcı, uzaktan eğitim sürecinde başarılı olan öğretmen ve öğrencileri ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Öğretmenlerin bir anne; bir baba kadar öğrencilerin üzerinde emeği olduğunu söyleyen Başkan Avcı, şerefli meslek erbabı kıymetli insanlarla aynı mekanda bulunmaktan şeref duyduğunu dile getirdi. Altıeylül Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Avcı "Altıeylül Belediyesi olarak en çok protokol imzaladığımız müdürlük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzdür. Burada da EBA ile ilgili başarılı olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile ilgili onları motive etmek adına üzerimize düşeni yapalım dedik. Biz Altıeylül olarak, özellikle Milli Eğitim Camiası açısından, Balıkesir'in bir numarası olmak için üzerimize düşen bir şey varsa bu konuda sizi desteklemeye her zaman hazırız. Öğretmen arkadaşlarım, eğer çocuklarımızı motive edecek; onların başarılarını taçlandıracak ne söz verirseniz, Belediye Başkanı olarak sizin sözünüz benim sözümdür. Ben bu konuda üzerime düşenin fazlasını yerine getireceğimi ifade etmek istiyorum" diyerek eğitime olan desteğini bir kez daha gösterdi.

