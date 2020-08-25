Alternatif turizme yönelen Batı Karadeniz'de yeni kamp alanları ve trekking rotaları belirleniyor
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Alternatif turizme yönelen Batı Karadeniz'de yeni kamp alanları ve trekking rotaları belirleniyor

- Alternatif turizme yönelen Batı Karadeniz'de yeni kamp alanları ve trekking rotaları belirleniyor Kamp alanları belirlenerek, trekking rotaları oluşturuluyor Karadeniz'in parlayan yıldızı TR82 Bölgesinde, alternatif turizme yönelik yatırımlar kapsamında yeni kamp alanları belirlenerek,...

25.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:24

- Alternatif turizme yönelen Batı Karadeniz'de yeni kamp alanları ve trekking rotaları belirleniyor

Kamp alanları belirlenerek, trekking rotaları oluşturuluyor

KASTAMONU - Karadeniz'in parlayan yıldızı TR82 Bölgesinde, alternatif turizme yönelik yatırımlar kapsamında yeni kamp alanları belirlenerek, trekking rotalar oluşturuluyor.

Deniz, doğa ve tabiat turizmi açısından zengin alanları ile alternatif turizm arayanların yeni gözdesi haline gelen Karadeniz Bölgesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)'nın da içinde oldupu iş birliği ile yeni kamp alanları belirlenerek, trekking rotaları oluşturuluyor. Bu kapsamda TR82 ve TR81 bölgesinde kamp alanlarının ve trekking rotalarının tespit ve değerlendirme çalışmalarına yönelik Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri ile Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayacak şekilde çalışmalar başlatıldı.

Sporcular yeni rotalar için yola çıktı

Bu çalışmalar neticesinde İstanbul Doğa Sporları Kulübüne bağlı 12 sporcu, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu. Daha önceden KUZKA tarafından belirlenen kamp alanlarında incelemelerde bulunan İstanbul Doğa Sporları Kulübüne bağlı sporcular, trekking rotası da oluşturmak için yürüyüş gerçekleştirdi. Sporcular, ayrıca ormanlık alanda kampta kurdukları çadırlarda geceledi.

"Kastamonu'yu çok beğendik ve buradan etkilendik"

Kastamonu'yu çok beğendiklerini ve etkilendiklerini söyleyen İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Şahin, "İstanbul Doğa Sporları Kulübü olarak buradayız. Dağcılık Spor Kulübümüzden 12 sporcu ile buraya geldik. Bölgedeki turizm unsurlarını deneyimleyip bu konuda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına katkıda bulunuyoruz. Bölgeyi çok beğendik. Dün Ilıca Şelalesini gezdik. Çok güzeldi, buradan etkilendik. Bizim yaşam tarzımız doğa, her hafta sonu doğadayız. Ülkemizin bu güzelliklerini gördükçe daha çok büyüleniyoruz" dedi.

"Kamp alanlarını belirleyerek, trekking rotalarını oluşturuyoruz"

Kastamonu'da kamp alanlarını belirleyerek trekking rotalarını da oluşturduklarını ifade eden Şahin, "Burada kamp alanlarını belirliyoruz. Bölgede daha önce belirlediğimiz kamp alanlarını ziyaret ettik. Bu kamp alanlarının birbirlerine bağlantılarını inceliyoruz. Trekking rotalarını oluşturuyoruz. Trekking rotalarını oluşturmak ve kamp alanlarını belirlemek için buradayız" diye konuştu.

"Karadeniz'in doğası çok güzel"

Karadeniz Bölgesinin doğasının çok güzel olduğunu söyleyen Şahin, "Karadeniz'in doğası çok güzel. Orman yapısı çok güzel. Özellikle ormanları yürümeye çok müsait. Rahat yürüyebiliyoruz ve doğal güzellikleri çok iyi. Kastamonu'da gerçekten çok güzel. Bizim alıştığımız İstanbul doğasının çok dışında, gerçek orman, gerçek doğa burada. Ben, bütün doğaseverleri buraya bekliyorum. Aslında burada bir doğaseverin aradığı kamp alanıyla ilgili her şey var. Sessizlik, gerçek bir doğa, gerçek bir orman burada" şeklinde konuştu.

"Trekking rotalarını ve kamp alanlarını farklı guruplarla yerinde inceliyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı uzmanı Nedim Emre Gürgen ise, şöyle konuştu: "Bu çalışmayı bizler, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda doğa turizmine yönelik çalışmalarımıza istinaden yapıyoruz. Burada trekking rotaları ve kamp alanları oluşturmak ve bunları detaylandırmak için ayrıca farklı gruplarla çeşitli çalışmalarımız sürüyor. Örnek vermek gerekirse; ilk aşamada coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak bölgede belirlenmiş pilot noktalar tarandı ve bilimsel ölçütlere göre bu alanların trekking rotalarına ve kamp alanlarına ne kadar uyabilecekleri bilimsel olarak analiz edildi. Daha sonra çeşitli üniversitelerden katılan hocalarımız yardımıyla bu alanların sahada teorik kısımlarının uygunlukları test edildi. Son aşamada da artık deneyim gruplarımız bu belirlenen noktalar üzerinde gezerek bu noktaları deneyimliyor. Alt yapıya, çevre düzenlemelerine, güvenlik ve sürdürülebilirliğe yönelik noktalarda bize bilgiler sunuyorlar. Bu çalışma KUZKA ve BAKKAile İstanbul Doğa Spor Kulübü iş birliğindegerçekleştirilmekte" ifadelerini kullandı.

"Talebin alternatif turizme kaydığını görüyoruz"

İnsanların tüketim alışkanlıklarının değiştiğini belirten Gürgen, şunları kaydetti: "Bilindiği üzere insanların tüketim alışkanlıkları değişiyor. Bunun turizm boyutuna baktığımızda insanların deniz, kum, güneş turizminden alternatif turizme kaydığını gözlemliyoruz. Bu açıdan bölgemizin gerek yurtiçigerekse yurt dışından gelecek turistlerin trekkingyapabilecekleri ve kamp kurabilecekleri çok zengin alanlar barındırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla bölgemizdeki bu zengin ve yüksek potansiyeli taleple buluşturmak üzere bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırdık.

Alternatif turizme yönelen Batı Karadeniz'de yeni kamp alanları ve trekking rotaları belirleniyor

Kaynak: İHA

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