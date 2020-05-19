Alanyaspor'un stadında İstiklal Marşı çalındı
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Alanyaspor'un stadında İstiklal Marşı çalındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı kapsamında Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Alanyaspor'un stadında İstiklal Marşı çalındı
19.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı kapsamında Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Alanya'da saatler 19.19'u gösterdiğinde Bahçeşehir Okulları Stadı'nda ışıklar yandı ve stad hoparlöründen İstiklal marşı çaldı.

Aytemiz Alanyaspor da bu anı sosyal medya hesabından, "İstiklal Marşımız Bahçeşehir Okulları Stadyumu'muzda yankılandı" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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