Ak Partili Belediye Başkanları Başbakan Binali Yıldırım ile Bir Araya Geldi
Bilecik’te AK Partili Belediye Başkanları, Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldiler.
Bilecik'te AK Partili Belediye Başkanları, Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldiler.
Bu yıl 736'ncısı düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenliğine katılan Başbakan Binali Yıldırım, şenlikler sonrası Söğütte bir otelde kentte görev yapan AK Partili Belediye Başkanları ile bir araya geldi. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Fikret Karabıyık öncülüğünde Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, görüşme sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediye başkanlarından görev yaptığı il, ilçe ve beldeler hakkında bilgi alan Başbakan Binali Yıldırım, Bilecik kent genelinin kalkınması, büyümesi ve gelişmesi için başkanlardan projeler istediği öğrenildi. - BİLECİK