AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA