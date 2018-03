AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Dolayısıyla Sincar PKK'dan, terör örgütlerinden, ismi ne olursa olsun, temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da gidebiliriz." dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında partililere hitap etti.

Suriye'den Türkiye'ye yönelen tehditleri ortadan kaldırmak ve Suriyelilere güvenle yaşayabilecekleri bir zemin hazırlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü belirten Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 800'ü buldu." dedi.

Erdoğan, Siirt'te şehit olan 6 güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Trafik kazalarına da değinen ifade eden Erdoğan, bütün altyapı yatırımlarına rağmen bazı araç kullanıcılarının dikkatsizlikleri sebebiyle ne yazık ki trafik kazalarının durmadığını, aynen devam ettiğini anlattı. Sürücülerin gece yolculuğunda uykusuna dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bunlarda dikkatli olunmaması halinde bu işin bedelinin maalesef ağır olduğunu söyledi.

Afrin'de Raco ve Cinderes gibi önemli tahkimat noktalarının ardından Afrin şehir merkezinin de ele geçirilmesiyle operasyonun amaçlarına büyük ölçüde ulaşıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi Tel Rıfat başta olmak üzere çevredeki diğer bölgelerin kontrolünü sağlamak üzere harekata devam ediyoruz. Bu arada Münbiç de dahil olmak üzere Suriye'nin diğer bölgelerindeki terörist unsurlara yönelik planlamalarımız da sürüyor. Aynı şekilde İdlib'i güvenli hale getirmeye yönelik faaliyetlere verdiğimiz katkıyı da devam ettiriyoruz. Şu ana kadar 12 gözlem noktasından 7'si bizim kontrolümüzde. Bununla sınır bölgelerini bu 12 gözlem noktasıyla kontrole alıyoruz. Şimdi 7'si tamamıyla bizim kontrolümüzde ve oralardan sınır bölgelerini kontrol ediyoruz. Diğerlerini de inşallah çok yakında faaliyete geçireceğiz. Böylece Doğu Guta, Halep, Rakka benzeri facialardan birinin de İdlib'de yaşanmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Verilen sözler

Erdoğan, Münbiç'te geçmişte kendilerine verilen çok açık söz, taahhüt ve beyanlar bulunduğuna işaret ederek "Biz oralardan hareketle bu konuşmaları, bu görüşmeleri yapıyoruz. Biz sıradan duyduğumuz laflarla hareket etmiyoruz. Sayın Obama'dan tutun bugüne kadar..." dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bizzat kendisine verdiği "YPG/PYD'yi, bunları biz Fırat'ın doğusuna göndereceğiz. Buraya da Münbiç'in kendi halkını alacağız." şeklinde sözü olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kim onlar? Araplar çünkü oralarda yüzde 90 Arap dostlarımız yaşıyor. PYD'nin, YPG'nin orada yeri yok ama bunlar oraya tam aksine, onları doldurarak oranın yerli halkını ne yaptılar? Münbiç'ten çıkardılar. Şimdi biz diyoruz ki bunu tekrar geri döndürelim." diye konuştu.

Aynı şeyi eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabulünde söylediğine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Onun teklifi daha farklıydı. İşte 'Kuzey sizde olsun, güney bizde olsun.' Ben kendisine dedim ki 'Niye sizde, bizde olsun? Buranın sahipleri belli. Araplar. Tamamen onlara ait. Bırakılsın, teslim edelim. Biz belli bir süre burada bir güvenlik oluşturalım. Bunu birlikte yapalım. Ondan sonra da biz çekilelim. Orada sistemi oluşturalım, mekanizmayı oluşturalım, biz çekilelim ve gerçek sahiplerine burayı bırakalım.' Olay bu kadar basit. Ona da adeta hani 'Sükut ikrardandır' diyoruz ya sessiz kaldı ve o şekilde yol devam ediyor."

"Müsaade edemeyiz"

Her şeye rağmen gecikmeyle de olsa bunların bir an önce yerine getirilmesini beklediklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayn-El Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için gereken hazırlıklara başladık. Buralar bizim için her an bir tehdit unsurudur. Dolayısıyla sınırlarımızda biz bu unsurların bulunmasına tahammül edemeyiz çünkü bunlara artık alışığız, biliyoruz ve bakarsınız bugün değil, yarın her an bunlar yine buradan taciz atışlarına başlayabilirler. Bunlara biz fırsat veremeyiz. Elbette müttefikimiz olan ülkelerin askerlerine zarar vermek gibi bizim bir niyetimiz yok ama buralarda teröristlerin ellerini, kollarını sallayarak dolaşmalarına müsaade edemeyiz. Tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirmek bizim milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Sen niye hükümet oldun? Şu anda devleti yönetmek için. Devletin bütün kurumlarını yönetme görevi kimde? Hükümetimizde. Öyleyse A'dan Z'ye hükümetimiz silahlı kuvvetleriyle tüm güvenlik güçleriyle bunu yapmak zorundadır. Yapmazsak bunu milletimize anlatamayız. Aynı şekilde Irak'ta da bölücü terör örgütünü üslendiği yerlerden çıkarmak ve faaliyetlerini tamamen sona erdirme kararındayız."

"Aynı yılanın yavruları olduğunu biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de gündeme Sincar'ın girdiğini ve Sincar ile ilgili değişik şeyler konuşulduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Sincar niye gündeme girdi? Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Dolayısıyla Sincar PKK'dan, terör örgütlerinden ismi ne olursa olsun temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da gidebiliriz. Hiç belli olmaz. Tabii böyle tarih vererek vesaire filan bu işler olmaz. Anında. ve Irak hükümeti, kendilerine söylüyoruz, eğer bu işi yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız bırakın biz yapalım. Onlar da taahhüdünü verdiler. Hadi bakalım. Terör örgütünün faaliyetlerinin Irak topraklarında sona erdirilmesi hem bizim hem de Bağdat hükümetinin ortak sorunudur. Şayet arzu ederlerse Irak ile bu konuda birlikte çalışmaya da hazırız. Güney sınırlarımızla ilgili kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum. Artık bu konuda Türkiye'ye yönelik eleştiriler getirilmesinin bir anlamı yoktur.

PKK ile PYD'yi aynı görmeyen, DEAŞ ile mücadeleyle YPG ile mücadeleyi eşdeğer tutmayan tüm yaklaşımlara kapımız kesinlikle kapalıdır. İster Suriye'de olsun ister Irak'ta isterse başka bir yerde terör örgütünün harf oyunlarıyla, ismini değiştirerek oynadığı oyuna katılmak isteyenler kendileri bilirler. Ha Ali ha Veli, bizim için değişmez. Onun için biz bunların hepsinin de aynı yılanın yavruları olduğunu biliyoruz. İsteyen herkese belgeleriyle gösteriyoruz. Video kayıtlarıyla gösteriyoruz, fotoğraf çekimleriyle gösteriyoruz ama inanmıyor. İnanmıyorsa yoluna devam. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Biz teröristlere isim koymakla değil, onları ortadan kaldırmakla meşgulüz."

(Sürecek)