Ağrı Dağı için turizm projesi yarışması düzenlenecek Nuh'un Gemisi'nin yer aldığına inanılan Ağrı Dağı'nın turizme kazandırılması için proje yarışması düzenlenmesi planlanıyor.

Nuh'un Gemisi'nin yer aldığına inanılan Ağrı Dağı'nın turizme kazandırılması için proje yarışması düzenlenmesi planlanıyor.

Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki belediyelere yönelik "Küresel Kovid-19 Sonrası Yeni Normal ve

Belediyeler Toplantıları", Birliğin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bir Hayalim Var" isimli projesini anlatarak, büyük projelerinden birinin de Ağrı Dağı'nın turizme açılması

olduğunu söyledi.

Ağrı'nın turizm potansiyelinin oldukça fazla olduğunu belirten Sayan, burada yapmayı hayal ettiği projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Nuh tufanına konu olan Ağrı Dağı'nı dünyaya

tanıtmak, kayak pistleri, 4 bin metre rakımda devasa bir Nuh'un Gemisi inşa ederek burayı dünyanın ve Türkiye'nin ünlü kafelerinin şube açabileceği bir yer haline getirmek istiyoruz. Bütün

turistlerin, turizme aşık insanların gelip orada bir çay içmesi, onu

sosyal medyada paylaşması bile Türkiye'nin, Ağrı'nın, Doğu Anadolu'nun tanıtımı açısından çok önemli olacaktır. Paintball sahaları, bungalov tipi oteller, Mardin evlerine benzer

evlerin Ağrı Dağı'nın eteğinde yapılması, hobi bahçeleri, oradaki turizm

merkezi İshak Paşa Sarayı, Meteor Çukuru, Buz Mağaraları, Urartu

Kaleleri, Diyadin'deki kaplıcalar, Balık Gölü'ndeki kırmızı pullu

alabalıklar, ayrıca Ağrı merkezde kurulacak panoramik Nuh'un Gemisi ile bunu bir

konsept haline getirip, dünyadaki, Türkiye'deki yatırımcılara

açabilirsek Doğu Anadolu'nun şahlanacağına inanıyorum."

Bunun üzerine söz alan Şahin ise TBB olarak Ağrı Dağı ile ilgili ulusal bir turizm projesi yarışması yapmak istediklerini belirterek, "TBB olarak bir proje yarışması yapalım, proje yarışmasının sonuçlarını alalım, önce bir elle tutulur hale gelsin, ne yapacağımızı görelim. Bir danışma kurulu oluşturalım. Cumhurbaşkanlığı Kültür Kurulu Başkanlığı ve yönetim üyelerini de danışma kuruluna alalım, 1-2 ay içinde hemen doğru bir yöntemle Türkiye'de proje yarışması açalım." diye konuştu.

Kaynak: AA