Adana'da huzurevleri ve bakımevleri sakinleri ile personeline Kovid-19 aşısı yapılıyor

Adana'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele, CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.

Adana'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele, CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, yaptığı açıklamada, huzurevleri ve engelli yatılı bakım merkezlerinde aşılama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Aşılamanın hızla devam ettiğini belirten Özer, "Adana'da 244 kişinin kaldığı, 98 personelin yer aldığı kamuya ait huzureviyle, özel olarak hizmet veren 155 sakini, 69 personeli olan merkezde aşı çalışması sürüyor. Ayrıca kentteki özel yatılı bakım merkezinde de 465 engelliye ve 242 personele aşı yapılıyor." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakinleri de sağlıkçıların ardından kendilerine aşı yapılması dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven