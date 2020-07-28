Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından düzenlenen programa katıldı
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından düzenlenen programa katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından düzenlenen ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programa katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından düzenlenen programa katıldı
28.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:20

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından düzenlenen ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programa katıldı. Programda konuşma yapan Adalet Bakanı Gül, "Bugün dünyanın en fakir 22 ülkesi İslam coğrafyasında bulunmaktadır. Bu fakirlik insanların tembelliklerinden kaynaklanmamaktadır. Bölündükleri, kaynakları ellerinden adil olmayan yollar ile alındığı içindir" dedi.

Bangladeş'in ev sahipliğinde gerçekleşen ve "Dirençli Gençlik Zirvesi" kapsamında düzenlenen "Uluslararası Adalet Divanındaki Rohingya Davası: Hesap Verebilirlik ve Adalete Doğru" temalı programa ana konuşmacı olarak katılan Adalet Bakanı Gül, "Bugün bir kez daha Kudüs'ün, Gazze'nin, Ramallah'ın, Batı Şeria'nın Arakan'ın Keşmir'in insanlık davasını sürdüren ülkelerin yiğit gençlerine en kalbi selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu.

Gençlerin insanlığın geleceği olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz üzere Peygamber Efendimiz gençler üzerinde titizlikle durmuş ve yönetici olarak da gençleri valiler ve yöneticiler olarak hem seçmiş ve atamıştır. İslam'ın evrensel barış ve kardeşlik mesajı yine dünyanın pek çok

köşesine yine bu genç komutan ve yöneticiler vasıtasıyla ulaştırılmıştır. Bu vesileyle çağ açıp çağ kapatan ve İstanbul'u fetih eden büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın da İstanbul'u fetih ettiğinde 21 yaşında olduğunu hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ayasofya Camii'nde gerçek hüviyetine kavuştu ve ibadete açıldı bu vesile ile de tüm kardeşlerimi Ayasofya'ya, Türkiye'ye İstanbul'a davet ediyorum. Fatih'in 21 yaşında İstanbul'u fetih etmesinden mülhemle, 'Fatih'in İstanbul'u fetih ettiği yaştasın' diye gençlere hep hitap vardır. Gençlere çok büyük önem atfedilir. Ümidimiz gençlerdedir. Bu itibarla İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Zirvesi'ni çok önemsiyor ve yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR SÖZÜ 21. YÜZYILIN ÜST BAŞLIĞI OLACAK KADAR ÜSTÜN BİR CÜMLEDİR"

Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan herkesin selametine kavuşması ve tüm İslam coğrafyasının izzet ve onuruna yaraşır hayat şartlarına ulaşması bakımından bugün gençlere tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Gül, "Kardeşlik bağının artırılması düsturu ile yola çıkmış bir uluslararası gençlik teşkilatının, dünyaya ve bütün insanlığa söyleyeceği en güçlü mesajın barış ve adalet olması gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İslam coğrafyalarında ve diğer tüm coğrafyalarda adaletsizliklerin ortadan kaldırılması için BM'de çağrıda bulunurken, 'Dünya beşten büyüktür' diyerek tüm İslam coğrafyasına tercüman olmuştur. BM'ler yapısında 5 ülke maalesef yaşanan zulümlere çoğu zamanda seyirci kaldı. Dünya beşten büyüktür sözü 21. yüzyılın üst başlığı olacak kadar üstün bir cümledir. Çünkü ya dünyada barış ve adalet hüküm sürecek ya da zulümler devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Bugün dünyanın en zengin 62 kişisinin mal varlığı toplam dünya nüfusunun yaklaşık yarısına yani 3,6 milyar insana denk ise burada bir sorun, burada küresel bir adaletsizlik var demektir"

Dünyada eşitsizlik ve adaletsizliğin gençler ile önlenebileceğine değinen Bakan Gül, "Bugün dünyanın en fakir 22 ülkesi İslam coğrafyasında bulunmaktadır. Bu fakirlik insanların tembelliklerinden kaynaklanmamaktadır. Bölündükleri, kaynakları ellerinden adil olmayan yollar ile alındığı içindir. Bugün dünyanın en zengin 62 kişisinin mal varlığı toplam dünya nüfusunun yaklaşık yarısına yani 3,6 milyar insana denk ise burada bir sorun, burada küresel bir adaletsizlik var demektir. Dünyada 821 milyon insan çoğu gece aç bir şekilde uykuya dalarken, 672 milyon kişiye obezlik teşhisi konuyorsa burada bir sorun var demektir. Dünyanın farklı yerlerinde 258 milyon kişi yollara dökülüyorsa, 68 milyon kişi zorla yerlerinden ediliyorsa burada bir sorun var demektir. Bu sorunların ortadan kaldırılması hepimizin ortak görevidir. Şahsiyet sahibi eli kalem tutan ötekinin fikrine saygılı onurlu, izzetli bireyler olarak toplumda seçilen, gösterilen gençler ile biz bu sorunların üstesinden İnşallah geleceğiz. 'Bütün insanlık ya dinde ya da yaratılışta kardeştir.' Hz. Ali'nin de ifadesiyle, insan eşit doğar ve eşit yaşamalıdır. Herkes için adalet" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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