Emekliler 1 Mayıs'ta Meydanlarda Olacak

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA)- Emekli vatandaşlar, 1 Mayıs'ta meydanlarda olacak. Emekli maaşlarından ve geçim sıkıntısından dert yanan vatandaşlar, 1 Mayıs'ta haklarını savunmak ve seslerini duyurmak için alanda yer alacaklar. Ayrıca Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) de bazı illerde 1 Mayıs etkinliklerine katılacak.

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, dernek olarak 1 Mayıs'ta meydanlarda olacaklarını söyledi. Uğurlu ve emekli vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu:

Emekli bir vatandaş, "Ayın 15'i gelmeden bitiyor maaş. 1 Mayıs'ta biz de meydanlara gidelim. Memnun değiliz" dedi.

Başka bir vatandaş ise şöyle konuştu:

"Burada böyle oturana kadar biz de 1 Mayıs etkinliklerine katılırız. Bir kahveye, pastaneye gidip oturamıyoruz. Geliyoruz bu güneşin altında oturuyoruz. 1 bardak çay 20 lira olmuş. 10 bin lira maaş alan emekli gidip de dışarıda bir çay içebilir mi?"

TAYYİP'TEN MEMNUN OLAN YA YANDAŞTIR YA DA PARA ÇALIYORDUR"

Emekli bir vatandaş şunları söyledi:

"Adam 10 bin lira maaş alıp şükrediyor. Kime şükrediyorsun? Çalışmışsın, emeğinin karşılığını almışsın. Buna niye şükrediyorsun? Ben 1 Mayıs'ta hep alanlardayım."

"HAYATIN GİDİŞATI HİÇ İYİ DEĞİL"

Emekli Hüdaver Çulha ise "Geçinemiyoruz. Maaşımız, aldığımız gün gidiyor. Ev kirası, elektrik, su, doğal gaz... Zaten bunlara para yetmiyor ki. Hayatın gidişatı hiç iyi değil. Halimizden memnun değiliz" diye konuştu.

Eşi emekli olan Şennur Sabaz, "Eşimin aldığı maaş 10 bin lira. Kiram 15 bin lira. Ne yapacağız? Allah'tan oğlum yardım ediyor. O da yarın öbür gün nişanlanınca ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu ise şunları söyledi:

"Emeklilikte Adalet Derneği olarak geçen sene de DİSK ile Maltepe Miting Alanı'nda 1 Mayıs'a katılım sağlamıştık. Bu sene de Taksim, Saraçhane ve Beşiktaş'a olmak üzere iki ayrı koldan Taksim'e yürüyüş gerçekleştirecekler. Şu an bildiğim kadarıyla henüz onayı gelmedi ama yürüyüş güzergahları, kortejler ve saatler belli. Tabii ki isteriz ki bu bir kaos ortamında ya da yasal olmayan bir şekilde olmasını talep etmiyoruz. Sonuçta işçi bayramı. birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde geçsin istiyoruz. Hükümetin, devletimizin bu Taksim onayını bir an önce vermesini bekliyoruz. Emeklilikte Adalet Derneği olarak yasal olarak katılmayı daha uygun buluyoruz.

"EN ÇOK HAKKI YENMİŞ EMEKÇİLER OLARAK ORADA BULUNACAĞIZ"

İnşallah biz de 81 ilde faaliyet gösterdiğimiz için şu an 10 ilde 1 Mayıs kortejlerimiz hazır. İstanbul da dahil olduğunda, çok görkemli bir 1 Mayıs hazırlığına katılmış olacağız. İşçinin, emekçinin hakları ve bayramı üzerine zaten 1 Mayıs'lar yapılıyor ve biz de en çok hakkı yenmiş emekçiler olarak orada bulunacağız. Biliyorsunuz ki EYT sonrası, bir güne 17-20 yıl gibi bir adaletsizlik oluştu bizler için. Şu an akranlarımız, bizden az prim ve çalışma hayatıyla yirmi yıl çalışıp emekli olurken biz kırk yıl çalışıp emekli olacağız. Bu işçi ve emekçinin hakkının yenmesi demek oluyor. Haliyle biz de bu ülkenin katma değer katan vatandaşları olarak işçi bayramını kutlamak istiyoruz. İşçinin, emekçinin haklarının teslim edildiği, hatta 29-30 Nisan boyunca sürecek olan bir Çalışma Konseyi yapılıyor şu an Ankara'da. ve bu Çalışma Konseyi'nin ilk gündem maddesi, bir günle 17-20 yıl adaletsizliği yaşayan, daha çok prim alıp daha çok çalışan insanlara kademeli emeklilik düzenlemesinin gelmesini istiyoruz."