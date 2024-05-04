İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara hacca gitti, ünlüler yorum yağmuruna tuttu

DurakMedya'da yer alan habere göre İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara haca gitti ünlüler yorum yağmuruna tuttu...

Babası İbrahim Tatlıses ile davalık olan Ahmet Tatlıses annesini havaalanında kutsal topraklara uğurladı. O anları paylaşan Tatlıses;

"-Canım anam, kızkardeşim ve yeğenimi hacca uğurluyoruz. Annem ve kız kardeşim bu yolculuğa ilk kez çıkmıyor ama yeğenimin ilk heyecanı. Ne güzel bir duygu. Bir gün ailecek annemin engin bilgileri ışığında bize de nasip olur inşallah. Ah benim canım anam, kıymetlim bu kadar büyük inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan. İyi ki senin evladınım,iyi ki oğlum ve ailemizin bir çok ferdi ve niceleri senin güzel ahlakından nasiplendi. Rabbime şükürler olsun. Duaların bizimle olsun, Allah kavuştursun " dedi.

Ahmet Tatlıses'in annesi ile olan paylaşımına Alişan, Cengiz Kurtoğlu, Perihan Savaş, Yonca Evcimik gibi bir çok ünlü isim yorum yaptı.