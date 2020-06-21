ABD'de Floyd protestoları sürüyor: Albert Pike'nin heykeli yıkıldı Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington DC'de protestolar sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington DC'de protestolar sürüyor. Siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protesto gösterilerinde ABD'li eski konfederasyon generali Albert Pike'nin heykeli yıkıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar devam ediyor. Akşam saatlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de köleliğin resmi olarak kaldırıldığı gün olan Juneteenth'ı kutlamak için bir araya gelen protestocular eski konfederasyon generali Albert Pike'nin heykelini yıktı. Başkan Trump, heykelin protestocular tarafından devrilip ateşe verilmesi için "Washington'a pahalıya mal olacak" açıklamasında bulundu.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından yükselen tansiyon düşmüyor. Göstericiler ABD genelinde bulunan ve köleliği çağrıştıran 'Konfederasyon' heykellerini devirmeye devam ediyor.

ALBERT PİKE KİMDİR?

General Albert Pike,1809-1891 yılları arasında yaşadı. Meksika-Amerika Savaşı'nın başlamasıyla süvari birliklerine katıldı. Daha sonra Amerikan İç Savaşı'nda yerli halklara konfederasyon elçisi olarak atandı. İç savaşta konfederasyon tarafında yer alarak köleliğin devamlılığı için savaştı.

'WASHİNGTON'A PAHALIYA MAL OLACAK'

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen mitingde Albert Pike heykelinin devrilmesiyle ilgili Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'ı eleştirdi.Trump "110 yıllık güzel sanat bir sanat eserini, polislerin gözleri önünde devirdiler. Washington DC'nin radikal belediye başkanı da televizyondan izledi. Mutlu değiliz. Washington'a pahalıya mal olacak. Her zaman para istiyorlar, daha fazla paraya ihtiyacımız var diyorlar fakat işlerini yapmıyorlar. Belediye Başkanı Bowser, bu senin için iyi olmayacak' dedi.

Kaynak: DHA