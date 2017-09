AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: "Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde herhangi bir durağanlık, duraksama yok"

"Katılım müzakerelerinde her hangi bir ilerleme yok gibi görünüyor olabilir ama bu demek değildir ki ilişkilerimizde bir durgunluk var. Her zaman için çalışmalarımız geçerli ve yoğun şekilde devam etmektedir"

"Bölgedeki ve dünyadaki gelişmeler ışığında bir birimize her iki taraf olarak da çok fazla ihtiyacımız var"

"İngiltere'nin AB'den ayrılması görüşmeleri Mart ayına kadar sürecek"

"AB'nin geleceğini öğrenmek için AB Komisyonu Başkanı Juncker'in konuşmalarına bakmak lazım"

"AB, Arakan'daki olaylarla ilgili gerçekten ciddi endişeler taşıyor"



ORDU - AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde duraklama olmadığını, aksine yapılacak görüşmelerle ekonomik, ulaştırma, enerji ve siyasi konularda yapılacak planlamalarla bunun hız kazanacağını belirtti. Büyükelçi Berger, "Şunu da çok iyi biliyoruz ki özellikle bölgedeki ve dünyadaki gelişmeler ışığında birbirimize her iki taraf olarak da çok fazla ihtiyacımız var" dedi.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB fonlarıyla gerçekleştirilen 'Hazır Giyim Sektöründe Kadın İstihdamı Projesi'nin kapanış töreni için Ordu'ya geldi. Büyükelçi Berger ve bazı AB üyesi devletlerin büyükelçilerinden oluşan heyet, Ordu Valiliğini ve Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. İlk olarak Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde kadın istihdamı konusunda yapılan çalışmalar ele alındı.

Büyükelçi Berger, Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin "Türkiye ile AB ilişkilerinde bir durağanlık söz konusu mu?" sorusuna Büyükelçi Berger, "Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde herhangi bir durağanlık, duraksama yok" şeklinde cevap verdi.

"AB ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı var"

Her şeyden önce AB ile Türkiye arasında yoğun bir çalışmanın olduğunu belirten Büyükelçi Berger, "Bu çalışma devam ediyor. Bugünden itibaren örneğin yılın sonuna kadar devam edecek döneme baktığımız zaman çok sayıda üst düzey toplantının yapılması, bakanlar düzeyinde toplantının yapılması planlanmış durumda" diye konuştu.

Bu toplantılarda oldukça önemli hususları ele alacaklarını kaydeden Büyükelçi Berger, şunları kaydetti:

"Örneğin, ekonomi, ulaştırma, enerji ve elbetteki siyasi konular bu toplantılarda ele alınacaktır. Şayet sizin kastınız katılım müzakereleri ise şu anda katılım müzakerelerinde herhangi bir ilerleme yok gibi görünüyor olabilir, ama bu demek değildir ki ilişkilerimizde bir durgunluk var. Her zaman için çalışmalarımız geçerli ve yoğun şekilde devam etmektedir. Şunu da çok iyi biliyoruz ki özellikle bölgedeki ve dünyadaki gelişmeler ışığında birbirimize her iki taraf olarak da çok fazla ihtiyacımız var."

"İngiltere'nin AB'den ayrılması görüşmeleri 2018 Mart ayına kadar sürecek"

"İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı alması sonrası Avrupa Birliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine Büyükelçi Berger, şu yanıtı verdi:

"AB ile İngiltere arasında ayrılma noktasında görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki senenin Mart ayına kadar bu görüşmeler devam edecek. Her iki tarafta bu zorlu görüşmelere katılıyor ve üzerine düşeni yapıyor. Birliğin geleceği ile ilgili bu sabah AB Komisyonu Başkanı Juncker bir konuşma yaptı ve bazı konuların altını çizdi. Bu konuda benden ziyade başkanın konuşmasına baksanız daha uygun olacaktır diye düşünüyorum."

"Arakan'daki olaylarla ilgili ciddi endişeler taşıyoruz"

Büyükelçi Berger, Arakan'da Müslümanlara yönelik katliam hakkında ise şunları söyledi:

"Avrupa Birliği burada meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak gerçekten ciddi endişeler taşıyor. Myanmar'ın komşusu olan Bangladeş'le de çok yakın bir irtibat halinde. Özellikle buradaki insanların insani yardımlara erişebilmesi konusunda. Yine bu itibarla Türkiye'nin de yardımı insani yardım açısından büyük bir önem arz ediyor."