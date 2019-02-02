AB'de Çin'le İlişkileri Geliştirme Konusunda Mutabakat Sağlandı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB ülkeleri arasında Çin'le ilişkilerde eşgüdüm sağlanması ve bilgi değişiminin yoğunlaştırılması konusunda fikir birliğine varıldığını söyledi.

Mogherini, toplantıda, AB'nin Çin'le ilişkileri geliştirmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Çin'in AB'nin stratejik ortağı olduğuna işaret eden Mogherini, ekonomik güç, ticari ilişkiler ve küresel işler açısından bakıldığında Çin'in önemli bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Mogherini, bu durumun AB'nin Çin'le ilişkilerini geliştirmesi için bir iyi fırsat sağladığını ve AB'nin üye ülkeler arasındaki tutumlarda eşgüdüm sağlayarak, Çin'le işbirliği fırsatlarını genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.

AB ve Çin'in bazı konularda farklı politika ve tutumlara sahip olduğunun da altını çizen Mogherini, dolayısıyla AB ülkeleri ile ortakları arasında bilgi değişimi yapılmasının çok önemli olduğunu aktardı.

Mogherini, son toplantının en önemli sonuçlarından birinin, katılımcıların, eşgüdüm sağlanması ve bilgi değişimi yapılması hakkında anlaşması olduğunu belirtti.

Mogherini ayrıca, AB dışişleri bakanlarının Nisan ayında düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısında AB-Çin ilişkilerini görüşmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Melescanu ise, Çin'in birçok Avrupa ülkesinin başlıca ekonomi ortağı olduğunu dile getirdi.

Rumen bakan, Avrasya bölgesindeki bağlantı stratejisini yerine getirmenin, Romanya'nın AB dönem başkanlığını yürüttüğü süre boyunca üstleneceği en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: Bültenler