8 Eylül 2019 Haberleri
8 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
09.09.2019 00:18
- Vahapoğlu'ndan, Bahçeli'ye 'Kasetin var mı?' diyen Yaşar Okuyan'a ağır sözler: Onlara sor
- Taliban'dan ABD'ye tehdit: Amerikalılar çok daha fazla acı çekecek
- ABD'den Taliban'a sert uyarı: Sınırı aştınız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik
- Son dakika: A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu
- Barcelona'da Türkiye'yi temsil eden minik futbolcu hayatını kaybetti
- İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu
- Erdoğan PKK'nın üstlendiği orman yangınları üzerinden sanatçılara yüklendi: Sanatçı değil sanatçı müsveddesi
- Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi
- Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı!
- Devlet Bahçeli'den, Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde önemli mesaj: Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse faaliyetlerimizi engelleyemez
- Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı
- FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı
- Çadırda kalan ailenin 8 aylık bebeği zatürreden hayatını kaybetti
- Diyarbakır Başsavcılığından HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, güvenli bölge çıkışı: Eylül bitmeden oluşturulmazsa kendi yolumuza gideriz
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Susamam şarkısına eleştiri
- Milli kick boksçunun yan baktın kavgası cinayetle sonuçlandı! Olay kameralara yansıdı
- İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı!
- Girdikleri evden 10 bin TL'lik vurgun yapan hamile hırsızlar yakalandı
- Bakan Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü
- 56 yaşındaki Seda Sayan, mini elbisesi ve fiziği ile sosyal medyaya damga vurdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken '28 Şubat' vurgusu
- Fenerbahçe'nin Romanya-İspanya maçında takip ettiği isim: George Puscas
- Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi olacak? İBB'den açıklama geldi
- Jandarma Komutanı Binbaşı Demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldü
- MSB'den müşterek kara devriyesi ile ilgili basın açıklaması
- Seçkin Piriler'in 'Bana eski kaşar' diyerek şikayet ettiği Kıvılcım Ural'a hapis şoku
- Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca gölette boğuldu
- Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın 'Kapıları açarız' çıkışına yanıt verdi
- A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı
- Davutoğlu ile birlikte AK Parti'den ihracı istenen Üstün: Evlat ve damat uğruna bu dava heba edildi
- Alkollü sürücü, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayınlamış
- Mbaye Diagne, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı
- Fabrikadan çıkan gaz mahalle sakinlerini sokağa döktü
- TSK'nın ABD ile gerçekleştirdiği ilk ortak devriye tamamlandı
- Ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla, 1,5 ayda 4 kilo aldı
- Ali Palabıyık, Karadağ-Çekya maçını yönetecek