Memleket Partisi Genel Başkan İnce'den Enflasyona Yonca Benzetmesi

741’nci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin ilk gününde Bilecik’in Söğüt İlçesi’ne gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Erdoğan, hatırlayın Şubat ayında dedi ki, 'Yaz gelsin enflasyon düşecek'. Şimdi de geçen çıkmış, 'Kış gelsin enflasyon düşecek'. Yani bekle yaz gelecek, yonca çıkacak yiyeceksin. Buna inananlar ancak yonca çıkacağına inananlardır" dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

741'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ilk gününde Bilecik'in Söğüt İlçesi'ne gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Erdoğan, hatırlayın Şubat ayında dedi ki, 'Yaz gelsin enflasyon düşecek'. Şimdi de geçen çıkmış, 'Kış gelsin enflasyon düşecek'. Yani bekle yaz gelecek, yonca çıkacak yiyeceksin. Buna inananlar ancak yonca çıkacağına inananlardır" dedi.

741'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Bilecik'te başladı. Şenliklerin ilk gününde Söğüt ilçesini ziyaret eden Muharrem İnce partisinin ilçe binasının açılışını yaptı.

"YAZIN DÜŞMEYEN ENFLASYON KIŞIN DÜŞER Mİ?"

Vatandaşlarla da bir araya gelen İnce, bir çay bahçesinde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyona ilişkin açıklamalarını eleştirdi. İnce şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan, hatırlayın şubat ayında dedi ki, 'Yaz gelsin enflasyon düşecek' şimdi de geçen çıkmış, 'Kış gelsin enflasyon düşecek.' Yani bekle yaz gelecek, yonca çıkacak yiyeceksin. Buna inananlar ancak yonca çıkacağına inananlardır. Mevsimsel ekonomik açıklamaları var. 'Kış gelince düşecek, Yaz gelince düşecek' diyor. Daha önce yaz gelince düşecekti. Hani üretim artacaktı. Şubat'taki açıklamasında öyle, 'Yazın üretim artacak, enflasyon düşecek' dedi. Yazın düşmeyen enflasyon kışın düşer mi, kim inanır buna."