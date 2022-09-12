Bilecik politika haberi | Ocak Partisi, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yerini aldı

Gelen Bilecik haberine göre Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları, Bilecik Söğüt'te düzenlenen 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı.

Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları, Bilecik Söğüt'te düzenlenen 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı.

Çeşitli siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşen tören, birlik ve beraberlik ruhuyla geçti. Şenliğe, Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat ve beraberinde Ocak Partisi Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör, Ocak Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Derun Ülgen, Ocak Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sahra Yiğit, Ocak Partisi Sincan İlçe Başkanı Murat Yardımcı, Osmanlı Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ali Vedat Alkış ve Külliye TV ekibi katıldı.

Törende, Yörük grupları ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri, protokol üyelerinin karşılanması, türbe ziyareti, Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi ve Jandarma Tüfekli Hareketler gösterileri gibi etkinlikler yer buldu. Törenin ardından, Kadir Canpolat ve beraberindekiler tarafından Ertuğrul Gazi ve Dursun Fakıh türbeleri ziyaret edilerek dua edildi.

Şifalı pilav ikramının ardından Başkan Canpolat, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Korkmaz bir araya geldi. Canpolat, türbeye ziyarette bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile kısa bir sohbetle selamlaştı. Canpolat, son olarak Sırbaba ve Yunus Emre türbelerine de ziyarette bulundu. - ANKARA