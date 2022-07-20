Vali Kızılkaya Söğüt'te incelemelerde bulundu Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt ilçesini ziyaret ederek devam eden yatırımları inceledi. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt ilçesini ziyaret ederek devam eden yatırımları inceledi. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik'in Söğüt ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete yapımı devam eden; Ertuğrul Gazi Cami, Darülkurra Hafızlık Kur'an millet bahçesi ve otopark inşaatında incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayarakçı, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve ilgili yetkililer hazır bulundu. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Ertuğrul Gazi Bilecik Söğüt Cami Yerel Haberler

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