YÖRÜK ŞENLİKLERE KATILDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretinin ardından 742'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin yapıldığı stadyuma geçti. Kurtulmuş, Osmanlı İmparatorluğu'nun 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle kurulduğunu belirterek, "Bu milletin mayasında, Müslümanlık vardır. Bu milletin mayasında büyük bir maneviyat vardır. O maneviyat Türk'ün şecaatiyle, Türk'ün gücüyle yerleşmiş merhametle birlikte adaletli ve gerçekten bütün dünyaya yayılan bir büyük gücü ortaya çıkarmıştır. İşte bugün de eğer yarına ilişkin bir şeyler söyleyeceksek, yarına ilişkin adımlar atacaksak, Söğüt'ten Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin memleketinden söylüyorum ki; bu dört unsuru asla unutmayacağız. Büyük bir gelecek hedefimiz, içeride dirliği, birliği sağlayan bir kardeşlik ruhumuz, hep beraber devleti güçlü kılmak için 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden kerim devlet anlayışımız ve maneviyatımızı, şecaatimizi kuşatan ve hiçbir zaman unutmayacağımız bir gaza ruhumuz, bir gazavat ruhumuz" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI' İÇİN HEP BERABER ÇALIŞACAĞIZ'

Kurtulmuş, önümüzdeki asrın 'Türkiye yüzyılı' olması için herkesin çalışması gerektiğini söyledi. Birlik ve beraberlik içerisinde yola devam edeceklerini anlatan Kurtulmuş, "Tarihsel olarak çok önemli bir dönemin eşiğinde bulunuyoruz. 742'nci yılında bulunduğumuz Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri dolayısıyla bir araya geldiğimiz bu şölende, sadece dünü değil; yarını konuşuyoruz. Nasıl Batılıların 'Pax Ottomana' dediği 6 asır süren barış ve esenlik düzenini ecdadımız hakim kıldıysa; Allah'ın izniyle, duası olanların dualarıyla, bu milletin çalışmasıyla, gayretiyle icabını yerine getirerek önünüzdeki asrı sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı yapmak da boynumuzun borcudur. Bunun için hep beraber çalışacağız. Her kim ne yapıyorsa, yaptığının en iyisini yapacak. Her kim nerede bulunuyorsa, bu hedeften hiç geri adım atmayacak ve inşallah önümüzdeki yüzyıl, 'Türkiye'nin yüzyılı' olarak ecdadımıza yakışır torunları olarak dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Bu ruhla, tarihten aldığımız şuurla birlik, beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

DESTİCİ: TANRIKULU'NUN MECLİS'TE DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI

Şenliklerde konuşma yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Tanrıkulu'nun Meclis'te dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini ifade den Destici, "Aziz milletimizin şerefli mazisinde insanlık suçlarının hiç birisine rastlayamazsınız. Her zaman 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen gönül erlerinin, Mekke'den İstanbul'a, Edirne'den Viyana'ya yansıttığı ışığın doğrultusunda bir doğruluk, insanlık ve adalet mücadelesi verdik. Şimdi çıkmış bir, 'şeytan Kulu' şerefli ve kahraman ordumuza, Silahlı Kuvvetleri'mize iftira atıyor. Bu terör işbirlikçisi hainin iftiraları kesinlikle karşılıksız bırakılmamalı, önce Meclis'te dokunulmazlığı kaldırılmalı daha sonra hukukun önünde bu iftirasının hesabını vermelidir" dedi.

Konuşmaların ardından şenlik alanında halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na bağlı birlikler ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı timlerince 'Üzüm Salkımı' gösterisi yapıldı. Bu anlar, büyük beğeni topladı. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin konser verdiği şenliklerde, 'çelik kanatlar' olarak bilinen 2 helikopter de gösteri yaptı. Şenlikler, geçit töreniyle tamamlandı.